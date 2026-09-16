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Просив речі та не повертав: що втратили люди під Харковом через довіру

Суспільство 14:20   16.09.2026
Вікторія Яковенко
Просив речі та не повертав: що втратили люди під Харковом через довіру

63-річному чоловіку на Харківщині повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, він завдав шкоди на понад 10 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що до правоохоронців звернулися двоє потерпілих. Вони повідомили про чоловіка, який шляхом зловживання довірою заволодів їхнім майном.

«У липні в селищі Пісочин фігурант звернувся до своєї знайомої з проханням тимчасово надати йому набір інструментів вартістю понад 5800 гривень. Отримавши речі, чоловік не мав наміру їх повертати, а розпорядився майном на власний розсуд. Наступного місяця аналогічним способом правопорушник заволодів акумуляторним шуруповертом іншого потерпілого, завдавши збитків на суму 4150 гривень», – встановили поліцейські.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 3 років тюрми.

Нагадаємо, професор став жертвою шахраїв у Харкові. Обласна прокуратура повідомила: відомого українського вченого-металурга ошукали на 3,2 млн грн. Схема була не банальною. Науковцю зателефонував невідомий і представився співробітником СБУ. Він заявив, що науковець нібито здійснив оплату товару на російському сайті. Тепер у нього мають провести «дистанційний обшук». Під час подальшого відеодзвінка потерпілий продемонстрував зловмиснику гроші. А той переконав науковця, що готівку треба передати «для перевірки її походження» в СБУ в Київ. За грошима прислали жінку. Вона забрала гроші в професора та залишила місце зустрічі з ним. Підозрювану вже знайшли. Тепер встановлюють особу головного виконавця.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "63-річному чоловіку на Харківщині повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, він завдав шкоди на понад 10 тисяч гривень.".