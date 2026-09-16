За добу в Ізюмі постраждали 11 людей, серед них підліток: дані Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали 12 людей.
“У м. Ізюм постраждали 11 людей; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнав поранень 17-річний хлопець; також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 2 вересня зазнав поранень у сел. Козача Лопань Дергачівської громади“, – додав Синєгубов.
За добу Харківщиною прилетіло таке озброєння:
- 12 КАБ;
- БпЛА типу “герань-2”;
- БпЛА типу «молния»;
- 102 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, додав начальник ХОВА.