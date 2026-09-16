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За добу в Ізюмі постраждали 11 людей, серед них підліток: дані Синєгубова

Події 09:22   16.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу в Ізюмі постраждали 11 людей, серед них підліток: дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали 12 людей.

У м. Ізюм постраждали 11 людей; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнав поранень 17-річний хлопець; також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 2 вересня зазнав поранень у сел. Козача Лопань Дергачівської громади“, – додав Синєгубов.

За добу Харківщиною прилетіло таке озброєння:

  • 12 КАБ;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • БпЛА типу «молния»;
  • 102 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 09:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали 12 людей.".