За добу в Ізюмі постраждали 11 людей, серед них підліток: дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали 12 людей.

“У м. Ізюм постраждали 11 людей; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнав поранень 17-річний хлопець; також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 2 вересня зазнав поранень у сел. Козача Лопань Дергачівської громади“, – додав Синєгубов.

За добу Харківщиною прилетіло таке озброєння:

12 КАБ;

БпЛА типу “герань-2”;

БпЛА типу «молния»;

102 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, додав начальник ХОВА.