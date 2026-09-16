РФ ударила БпЛА по будинку в Слатиному – загасити пожежу не змогли

Напередодні, 15 вересня, близько 11:00 росіяни вдарили по Слатиному, пише начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Безпілотник атакував приватний будинок, через що на місці “прильоту” почалася пожежа.

“У зв’язку з безпековою ситуацією залучити підрозділи ДСНС для її ліквідації, на жаль, було неможливо, тому будинок згорів майже повністю”, – пояснив Задоренко.

Потерпілих через удар немає, додав начальник МВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що за добу в Ізюмі постраждали 11 людей, серед них підліток. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, додав начальник ХОВА.