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ISW: поки РФ брехала про успіхи, українці контратакували біля Козачої Лопані

Україна 07:46   16.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: поки РФ брехала про успіхи, українці контратакували біля Козачої Лопані

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що вже з 3 вересня росіяни регулярно заявляють про оточення ЗСУ на північному сході від Харкова. Однак жодних підтверджень цьому ніколи не було. І поки ворог продовжує поширювати інформацію про фейкові “перемоги” – СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані. 

“Пов’язаний з Кремлем російський блогер 15 вересня визнав, що візуального підтвердження передбачуваного російського оточення на північному сході Харківської області мало. Джерело, що повідомляє про російське Північне угруповання військ, 15 вересня заявило, що українські війська контролюють Благодатне, Нефедівку та Чорне”, – пишуть експерти.

І поки окупанти сперечаються, чи вдалося їм оточити українські сили на півночі від Харкова, ЗСУ контратакували поблизу Козачої Лопані, додали в ISW.

Читайте також: Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 07:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що вже з 3 вересня росіяни регулярно заявляють про оточення ЗСУ на північному сході від Харкова.".