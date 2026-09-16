ISW: поки РФ брехала про успіхи, українці контратакували біля Козачої Лопані

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що вже з 3 вересня росіяни регулярно заявляють про оточення ЗСУ на північному сході від Харкова. Однак жодних підтверджень цьому ніколи не було. І поки ворог продовжує поширювати інформацію про фейкові “перемоги” – СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані.

“Пов’язаний з Кремлем російський блогер 15 вересня визнав, що візуального підтвердження передбачуваного російського оточення на північному сході Харківської області мало. Джерело, що повідомляє про російське Північне угруповання військ, 15 вересня заявило, що українські війська контролюють Благодатне, Нефедівку та Чорне”, – пишуть експерти.

І поки окупанти сперечаються, чи вдалося їм оточити українські сили на півночі від Харкова, ЗСУ контратакували поблизу Козачої Лопані, додали в ISW.