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Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму

Суспільство 11:03   04.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму Фото: Сергій Бескрестнов/фейсбук

Радник президента України Сергій Флеш Бескрестнов в інтерв’ю DOU порадив українцям готуватися до зими не так, як це роблять зараз. Він пояснив: голоду та дефіциту пального точно не буде, а якщо й розпочнеться дефіцит певних товарів – ними країну одразу “завалить” Європа. Тому й змітати продукти з полиць – безглуздо.

Зима, вважає Бескрестнов, дійсно буде важкою через удари по енергетиці. Тому він закликає українців запасатися пауербанками.

“Раджу, поки є час і ціни не піднялися, купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow. Усе це можна замовити з Китаю й почекати кілька тижнів на доставку з AliExpress, а не робити це потім у поспіху. У кого є кошти — гібридні інвертори з акумуляторами. І варто мати запас пального, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться. Пальне в нас буде — питання лише в тому першому дні, коли всі одночасно поїдуть закуповуватися. Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів”, – зазначив “Флеш”.

Також він припускає, що важче буде у старих будинках, які обслуговують ЖЕКи. Адже ОСББ має можливість забезпечити себе генераторами.

“Багато ОСББ встановлюють генератори, щоб працювали ліфти, акумуляторні батареї для насосів тощо”, – додав Бескрестнов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радник президента України Сергій Флеш Бескрестнов в інтерв’ю DOU порадив українцям готуватися до зими не так, як це роблять зараз.".