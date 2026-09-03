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Палила суху траву та загинула – НП на Харківщині

Події 18:33   03.09.2026
Оксана Горун
Палила суху траву та загинула – НП на Харківщині

У Харківській області 3 вересня загинула мешканка села Новоселівка Нововодолазької громади. Рятувальники виявили її тіло, коли приїхали гасити траву, що палала.

“Неподалік приватного домоволодіння горів сухостій. Площа пожежі склала 0,5 га. Під час її ліквідації в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1941 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

палила траву та загинула на Харківщині

Зазначимо, що зараз у Харківській області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). За даними метеорологів, після спекотного та посушливого серпня, ґрунт просох на метр.

“За сухої та вітряної погоди вогонь поширюється за лічені секунди, а щільний дим спричиняє отруєння та дезорієнтацію”, – попередили рятувальники.

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Вони закликають не палити суху траву та листя, а також – не розводити багаття поблизу дерев’яних будівель, лісосмуг та сухостою. За провокування пожеж в екосистемах передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

палила траву та загинула на Харківщині 3

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 18:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 3 вересня загинула мешканка села Новоселівка Нововодолазької громади. Рятувальники виявили її тіло, коли приїхали гасити траву, що палала".