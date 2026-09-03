Новини Харкова — головне 3 вересня: як минула ніч

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07:15

Тривога на Харківщині цієї ночі лунала двічі

З 03:06 до 04:04 тривала тривога цієї ночі у Харкові та області. Моніторингові ТГ-канали писали про безпілотники у північній частині регіону. Після чого БпЛА полетіли на Золочів, невдовзі – на Циркуни, а потім і на Бобрівку.

Недовго безпілотник кружляв і над Харковом – над Північною Салтівкою. Незабаром монітори уточнили, що БпЛА не відстежується. Інформації про “приліт” немає. О 04:28 тривога пролунала знову – знову через ворожі дрони.

Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.