У серпні тривоги у Харкові тривали 22 дні: Терехов показав статистику ударів

Упродовж серпня російські війська завдали 80 ударів по всіх без винятку районах Харкова. Чотири людини загинули, ще 94 постраждали, серед них — п’ятеро дітей.

Про це свідчать дані департаменту з надзвичайних ситуацій міськради, які оприлюднив мер Ігор Терехов.

У серпні по Харкову зафіксували 14 ударів БпЛА типу «Молнія», 14 застосувань реактивних «шахедів», 11 влучань FPV-дронів та 10 — звичайних БпЛА «Шахед». Окрім цього, росіяни випустили по місту вісім ракет S-8000 «Бандероль», здійснили чотири удари з РСЗВ та чотири атаки реактивними БпЛА типу «Італмас». Окремо у статистиці зафіксовано факти влучань без детонації та падіння уламків.

«Арсенал, який росіяни спрямовують на нас, постійно змінюється… Оцінювати ворожу тактику – це, безумовно, справа військових. Але для нас з вами, для цивільних харків’ян, усе це має суто практичне значення: змінюється час для нашої реакції. Реактивні дрони летять значно швидше, їхні маршрути стають менш передбачуваними, а між сигналом сирени і вибухом іноді минають лічені хвилини», — наголосив Терехов.

Паралельно фіксують стійку тенденцію до подовження повітряних тривог. У серпні небезпеку в Харкові оголошували 286 разів, а загальна тривалість сигналів склала 521 годину 52 хвилини — це майже 22 доби. Для порівняння, в області тривога лунала 155 разів і тривала 705 годин 36 хвилин (29 діб).



Окрім житлових будинків, енергетичних та газових мереж, військові РФ цілеспрямовано б’ють по економіці та логістиці міста. Серед основних цілей — підприємства, склади, торгівельні центри та АЗС. Зокрема, на початку місяця під нищівний удар потрапили склад видавництва «Ранок» та дистрибуційний центр «Книголенду», а наприкінці серпня реактивний дрон влучив у єдиний працюючий у місті «Епіцентр».



Терехов закликав обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.