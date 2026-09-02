“Таке диво!” Білі тигренята народилися в екопарку під Харковом (відео)

Бебі-бум триває в екопарку під Харковом. Там з’явилися на світ ще двоє білих тигренят.

За словами представників закладу, народження тигренят саме напередодні осіннього сезону стало особливою подією, хоч це вже й не перше подібне поповнення.

«Проте кожного разу – це таке диво, яке просто неможливо описати словами!» — наголосили у пресслужбі.

В екопарку розраховують і цього року провести традиційний Бал хризантем, його старт планують на 1 жовтня. На той час малюки вже трохи підростуть, отримають усі необхідні щеплення та будуть готові до першого знайомства з відвідувачами.

В екопарку запевнили, що забезпечать усі необхідні заходи безпеки для гостей під час осінніх подій, зокрема Бала хризантем та Фестивалю гарбузів. Водночас у закладі наголосили: якщо обстановка не дозволить харків’янам прийти особисто, всі квіткові композиції, скульптури та тигренят, що підросли, обов’язково показуватимуть у соцмережах.

Нагадаємо, 23 червня на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що через активізацію російських атак з використанням FPV-дронів на Харків та передмістя розглядається можливість евакуації екопарку. Власник екопарку Олександр Фельдман у відповідь заявив, що його дітище продовжить працювати.