«Буде тільки важче»: Синєгубов не виключає евакуацію екопарку під Харковом

Через активізацію російських атак із використанням FPV-дронів на Харків та передмістя розглядається можливість евакуації екопарку, розповів на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ХОВА вже кілька разів була змушена зупиняти масові заходи, які планувало керівництво екопарку, оскільки скупчення там людей становить для них пряму небезпеку.

«Там дуже гарні ініціативи для дітей, однак це пряма небезпека, і ворог про це знає. Він знає, що там є скупчення людей, і можуть бути провокації чи прямі удари, як це вже неодноразово було. Тому ми комунікуємо з керівництвом і готуємо до того, що, можливо, будуть проведені заходи з евакуації цього закладу. Тому що далі там буде тільки важче. Те, що ми прогнозуємо», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 червня в обласній прокуратурі повідомили “Суспільному”, що загалом РФ застосувала FPV-дрони для ударів по Харкову понад 20 разів. Лише 21 та 22 червня було вісім влучань у місті та на його околицях. Зафіксовано чотири випадки застосування дрона «Велес» по Харкову. Це різновид FPV, який керується за допомогою радіосигналу, але у разі втрати зв’язку з оператором здатний обирати цілі для ударів в автоматичному режимі. Перший такий дрон прилетів по гаражному кооперативу 16 червня, третій та четвертий випадки були 21-го числа – у Салтівському та Київському районах.