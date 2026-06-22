Нова загроза: Харків атакують FPV «Велес», які можуть самостійно обирати цілі

Чотири випадки застосування дрона «Велес» по Харкову зафіксували правоохоронці. Це різновид FPV, що керується за допомогою радіосигналу, але у разі втрати зв’язку з оператором здатний обирати цілі для ударів в автоматичному режимі. Перший такий дрон прилетів по гаражному кооперативу 16 червня, третій та четвертий випадки були 21-го числа — у Салтівському та Київському районах.

Прокурори під час огляду місця події вилучили дрон. Зверху до нього була примотана батарея, а знизу — бойова частина, розповів «Суспільному» про перший «приліт» керівник обласної прокуратури Юрій Папуша.

«Він є дистанційним, він був без використання оптоволокна, тобто він керувався за допомогою радіосигналу. У нас є відео з цього дрона, коли оператор керує цим дроном, він летить над містом Харковом, фіксує різні цілі. На екрані є зображення, що втрачається сигнал оператора з цим дроном, і в момент, коли цей сигнал втрачається, оператор переводить цей дрон в автоматичний режим», – зазначив Папуша.

Відео: “Суспільне Харків”

І саме в автоматичному режимі ціллю був обраний гаражний кооператив, продовжив керівник облпрокуратури.

«Дрон його вибрав, виходячи з тих фотографій, тих карт, які були записані в його пам’ять. У дронах типу FPV є мікрочипи, на які записуються карти місцевості, певні фотографії, і дрон, коли переходить в автоматичний режим, вибирає один із тих об’єктів, які у нього вже записані в пам’яті», — пояснив Папуша.

“Тому в таких випадках досить складно прогнозувати, в якій саме частині міста може відбутися ураження того чи іншого об’єкта, або який об’єкт ворог вибере собі за ціль“, – додав він.

За даними облпрокуратури, загалом РФ використала FPV-дрони для ударів по Харкову більш як 20 разів. Лише 21 та 22 червня було вісім влучань по місту та його околицях.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 15 по 21 червня ЗС РФ атакували Харків 20 разів. Окрім КАБів та FPV, у хід йшли балістичні ракети «Іскандер», «шахеди» та «молнии».