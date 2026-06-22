Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов навів дані про наслідки російських ударів по Харкову за минулий тиждень. Він відзначився розширенням арсеналу засобів, якими тероризують місто: повернулися КАБи та частіше почали залітати FPV.

“Окремо хочу зупинитися на загрозі FPV-дронів та КАБів. Міська влада перебуває у безперервній комунікації з військовим командуванням. Ми зі свого боку оперативно передаємо всю інформацію, фіксуємо наслідки та готові організаційно, технічно й логістично підтримати будь-яке рішення Сил оборони, спрямоване на захист Харкова та харківʼян. Проте маємо бути свідомими: вибір тактики оборони та безпосереднє знищення ворожих цілей – це виключна прерогатива ЗСУ. Ми ж своєю чергою зробимо все можливе на нашому рівні, аби їм посприяти”, – підкреслив Терехов.

Він опублікував статистику ударів та їх наслідків. Так, з 15 по 21 червня ЗС РФ атакували місто 20 разів. Окрім КАБів та FPV, у хід йшли балістичні ракети “Іскандер”, “шахеди” та “молнии”.

“За тиждень поранення отримали 32 людини, серед яких шестеро – діти. Але найстрашніше – непоправні втрати. Загалом дев’ять життів харків’ян забрав ворог за ці сім днів”, – констатував мер Харкова.

Повітряні тривоги в Харкові тривали 95 годин – тобто майже чотири доби. При цьому, за даними мера, це на 57 годин менше, ніж було в області, де тривога практично не припинялася.

Загроза російських FPV-дронів у Харківській області наростає. Повідомлення про атаки на цивільних надходять фактично щодня. Інститут вивчення війни вже назвав те, що відбувається, “сафарі на людей”. Ми детально аналізували ситуацію в огляді. Поява FPV на вулицях Харкова стає все більш реальним приводом для занепокоєння. 19 червня зафіксували перший удар по автівці на дорозі в місті (в районі П’ятихаток), водій загинув.