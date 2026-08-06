Кавуни за тиждень подешевшали на 20%, ціни на персики й сливи у Харкові

Ціни на фрукти проаналізували у Харкові, про моніторинг поінформувала пресслужба міськради.

Так, за даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку:

абрикоси в середньому коштують 55-100 грн/кг,

сливи – 35-70 грн/кг,

яблука – 40-60 грн/кг,

персики – 50-160 грн/кг,

нектарини – 85-140 грн/кг.

«Крім того, за тиждень з кінця липня на близько 20% знизилися ціни на баштанні: кавуни коштують у середньому 12-30 грн/кг, дині – 25-55 грн/кг», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, овочі подешевшали в Харкові. Моніторинг мерії показав, що з кінця червня вдвічі зменшилася ціна на помідори. Огірки та картопля стали коштувати менше на 40%, кабачки – на 16%, а капуста – на 7%. При цьому порівняно з серпнем минулого року овочі в середньому дорожче на 8 – 16%.