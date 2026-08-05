Live

Два трамваї на Салтівці змінять маршрути 6 та 7 серпня

Транспорт 20:56   05.08.2026
Олена Нагорна
Два трамваї на Салтівці змінять маршрути 6 та 7 серпня

Трамваї №16 та 16А змінять маршрути у Харкові з 10:00 до 14:00 6 та 7 серпня.

У цей час у зв’язку з ремонтом контактної мережі припинять рух трамваїв на вул. Нескорених та вул. Шевченка на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”, повідомляють у міськраді.

Трамваї №16 і 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у центрі Харкова заборонили паркування. Обмеження будуть діяти до 10 серпня на майдані Конституції — від провулка Мечнікова до провулка Ярмаркового. У міськраді пояснили їх проведенням робіт із благоустрою до Дня державного прапора та 35-ї річниці незалежності України. 

Читайте також: Пік сильної спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 6 серпня

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 5 серпня: удари по столиці і місту
Новини Харкова — головне 5 серпня: удари по столиці і місту
05.08.2026, 21:31
«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя
«Прапор махає сам собою»: у ЗСУ спростовують захоплення РФ Білого Колодязя
05.08.2026, 18:08
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
05.08.2026, 19:31
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)
05.08.2026, 18:38
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло
05.08.2026, 19:14
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
05.08.2026, 18:54

Новини за темою:

05.08.2026
Обстеження житла дронами на Харківщині: як домовляються із військовими
05.08.2026
Пік сильної спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 6 серпня
05.08.2026
На Харківщині люди обурені: жити у будинках не можна, а сертифікати не дають
05.08.2026
Начальника ще одного райвідділу поліції змінили у Харкові
05.08.2026
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два трамваї на Салтівці змінять маршрути 6 та 7 серпня», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 20:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №16 та 16А змінять маршрути у Харкові з 10:00 до 14:00 6 та 7 серпня.".