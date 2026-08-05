Два трамваї на Салтівці змінять маршрути 6 та 7 серпня

Трамваї №16 та 16А змінять маршрути у Харкові з 10:00 до 14:00 6 та 7 серпня.

У цей час у зв’язку з ремонтом контактної мережі припинять рух трамваїв на вул. Нескорених та вул. Шевченка на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”, повідомляють у міськраді.

Трамваї №16 і 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у центрі Харкова заборонили паркування. Обмеження будуть діяти до 10 серпня на майдані Конституції — від провулка Мечнікова до провулка Ярмаркового. У міськраді пояснили їх проведенням робіт із благоустрою до Дня державного прапора та 35-ї річниці незалежності України.