На Харківщині люди обурені: жити у будинках не можна, а сертифікати не дають

ХОВА пропонує уряду змінити методику визначення ступеня руйнування майна, оскільки вимога у 80% не дозволяє людям отримати сертифікати на нове житло за програмою «єВідновлення», навіть коли в помешканнях жити вже неможливо.

Як розповів журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов, нинішня норма вимагає підтвердження 80% руйнувань, хоча жити в будинку неможливо навіть при 60–70% пошкоджень.

«У нас є складність з визначенням оцих 80% ступеня руйнування. Ми б хотіли змінити методику, і ми робили пропозиції зараз у комунікації з новими міністерствами, щоб вони дослухались», — зазначив Синєгубов.

За його словами, через таку систему процес подачі документів стає безперервним.

«Люди подають їх постійно, наприклад, звертаються зараз щодо зруйнованого будинку, комісія обстежила, а там немає 80% руйнування, там 75%, наприклад, або 60%. І людина знову, вже через тиждень, подає нову заявку, розуміючи, що, можливо, або переглянуть, або внаслідок бойових дій ще там будуть пошкодження. Тобто цей процес триває постійно», — розповів Синєгубов.

Крім того, виникають проблеми з будинками, які повністю вигоряють усередині, але мають збережений конструктив.

«Наприклад, по Куп’янську така практика є, коли багатоквартирний житловий будинок вигорів вщент просто, а конструктив цілий. І ми не можемо підтвердити, що будинок зруйнований, щоб люди отримали сертифікати. Звичайно, йде хвиля невдоволення, тому що люди абсолютно праві, там проживати неможливо, в цьому будинку. І ми паралельно з цим оголошуємо евакуацію і не пропонуємо людині, окрім тимчасового місця для проживання, фактично нічого», — підсумував начальник ХОВА.