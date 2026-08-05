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На Харьковщине люди негодуют: жить в домах нельзя, а сертификаты не дают

Общество 20:13   05.08.2026
Елена Нагорная
На Харьковщине люди негодуют: жить в домах нельзя, а сертификаты не дают Фото: Олег Синегубов

ХОВА предлагает правительству изменить методику определения степени разрушения имущества, так как требование в 80% не позволяет людям получить сертификаты на новое жилье по программе «єВідновлення», даже когда в домах или же квартирах жить уже невозможно.

Как рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов, нынешняя норма требует подтверждения 80% разрушений, хотя жить в доме невозможно даже при 60–70% повреждений.

«У нас есть сложность с определением этих 80% степени разрушения. Мы бы хотели изменить методику, и мы делали предложения сейчас в коммуникации с новыми министерствами, чтобы они прислушались», — отметил Синегубов.

По его словам, из-за такой системы процесс подачи документов становится непрерывным.

«Люди подают их постоянно, например, обращаются сейчас по поводу разрушенного дома, комиссия обследовала, а там нет 80% разрушения, там 75%, например, или 60%. И человек снова, уже через неделю, подает новую заявку, понимая, что, возможно, либо пересмотрят, либо в результате боевых действий еще там будут повреждения. То есть этот процесс продолжается постоянно», — рассказал Синегубов.

Кроме того, возникают проблемы с домами, которые полностью выгорают внутри, но сохраняют конструктив.

«Например, по Купянску такая практика есть, когда многоквартирный жилой дом выгорел дотла просто, а конструктив цел. И мы не можем подтвердить, что дом разрушен, чтобы люди получили сертификаты. Конечно, идет волна недовольства, потому что люди абсолютно правы, там проживать невозможно, в этом доме. И мы параллельно с этим объявляем эвакуацию и не предлагаем человеку, кроме временного места для проживания, фактически ничего», — подытожил начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА предлагает правительству изменить методику определения степени разрушения имущества.".