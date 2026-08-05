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Начальника еще одного райотдела полиции сменили в Харькове

Общество 19:31   05.08.2026
Елена Нагорная
Начальника еще одного райотдела полиции сменили в Харькове

Личному составу представили нового временно исполняющего обязанности начальника подразделения полиции Индустриального района или же отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 — Павла Калгана.

Павел Калган имеет многолетний опыт службы в органах Нацполиции. В разные годы работал на должностях следователя, возглавлял следственные подразделения в Харькове, а также занимал руководящие должности в территориальных подразделениях полиции области, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Нового руководителя представил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник криминальной полиции Роман Делимбовский.

В мероприятии также приняли участие глава администрации Индустриального района Ольга Вельможная, председатель Индустриального райсуда Виктор Черняк и прокурор Немышлянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский.

Напомним, 29 июля в Немышлянском районе полицейским представили нового вр.и.о. начальника отдела полиции №2 Харьковского РУП №2. В ГУНП проинформировали о назначении на эту должность Александра Ништика.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 19:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Личному составу представили нового временно исполняющего обязанности начальника подразделения полиции Индустриального района Харькова — Павла Калгана.".