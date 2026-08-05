В Харькове подешевели овощи: актуальные цены сообщили в мэрии

В Харьковском горсовете сообщают: в городе снизились цены на свежие овощи.

По информации департамента административных услуг и потребительского рынка, с конца июня в магазинах и рынках города подешевели огурцы и картофель (на 40%), помидоры (на 50%), капуста (на 7%) и кабачки (на 16%).

Сегодня картофель стоит в среднем 20-35 грн/кг, капуста – 25-35 грн/кг, огурцы – 25-40 грн/кг, красные помидоры – 40-70 грн/кг, кабачки – 20-30 грн/кг.

При этом ассортимент сезонных овощей расширяется: на рынках города уже продают молодую морковь (25-40 грн/кг), свеклу (20-40 грн/кг), репчатый лук (30-40 грн/кг) и перец (35-70 грн/кг).

«По сравнению с августом 2025 года, овощи стоят в среднем на 8-16% дороже. Исключение — репчатый лук, который подорожал примерно на 30%», — отметили в мэрии.

Напомним, в пресс-службе мэрии сообщали: на рынках, в магазинах и объектах сезонной торговли Харькова уже появились в продаже дыни и арбузы. Отмечалось, что по сравнению с июлем прошлого года цены на бахчевые культуры выросли примерно на 5-10%. Арбузы в Харькове стоят в среднем 20-30 грн/кг, а дыни – 40-60 грн/кг.