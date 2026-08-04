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Изменения из-за FPV: водители коммунального транспорта теперь ездят с рациями

Записано 12:29   04.08.2026
Виктория Яковенко
Изменения из-за FPV: водители коммунального транспорта теперь ездят с рациями Скриншот

Из-за роста количества атак именно FPV-дронами в Харькове уже работают по новым протоколам безопасности, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сегодня и водители нашего коммунального транспорта имеют рации, имеют связь. Мы при необходимости, когда раздаются воздушные тревоги, меняем маршруты. Можем останавливать маршруты, чтобы избежать попадания в общественный транспорт. 100% это сделать невозможно сегодня, мы это понимаем, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность для горожан», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в Харькове «делают все возможное», чтобы в город долетали как можно меньше FPV-дронов и БпЛА типа «Шахед», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 12:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за роста количества атак именно FPV-дронами в Харькове уже работают по новым протоколам безопасности, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".