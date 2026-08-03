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451° по Фаренгейту в Харькове: РФ уничтожила миллионы книг — итоги 1-3 августа

Происшествия 23:00   03.08.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
451° по Фаренгейту в Харькове: РФ уничтожила миллионы книг — итоги 1-3 августа

8 миллионов книг уничтожили россияне ударом по Харькову в субботу. На Киевщине «прилетело» по складу издательства, входящего в ГК «Фактор». Россияне атаковали терминал «Новой почты». 25 ударов нанесла армия РФ за неделю по Харькову. Регион — лидер антирейтинга долгов за коммунальные услуги в Украине. Вдвое с прошлого года выросло количество 200-балльных результатов участников НМТ с Харьковщины. МГ «Объектив» напоминает главные новости 1-3 августа.

8 миллионов книг уничтожили россияне ударом по Харькову в субботу

«Шахеды» атаковали логистический центр издательства «Ранок», а также дистрибутивный центр «КнигоЛенд». Издатели назвали последствия этого «прилета» крупнейшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны. Пожар охватил 10 тысяч кв. м. Обошлось без погибших, однако один человек получил ранения, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди сгоревшего — учебники для детей. Отправку ранее сделанных заказов приостановили. Несмотря ни на что, в официальном заявлении «Ранку» сказано: «Мы должны восстановить всё, чтобы книги снова попали к тем, кто их ждет».

На Киевщине прилетело по складу издательства, входящего в ГК «Фактор»

Это второй масштабный удар по харьковскому книгоиздательству. Два года назад враг уничтожил типографию «Фактор-Друк» в Харькове. Тогда сгорело уникальное оборудование и около 50 тысяч книг. Типографию восстановили. Однако в прошлую субботу «Фактору» снова досталось. Ракетным ударом по Киевщине враг уничтожил склад издательства настольных игр «Розум», входящего в группу компаний «Фактор». Президент группы Сергей Политучий заявил: если два года назад еще допускал на несколько процентов случайность выбора цели для удара, теперь не сомневается в желании оккупантов лишить нас нашей культуры.

Четвертый раз за две недели российская армия атаковала терминал «Новой почты»

В результате удара по терминалу вблизи Коротича в воскресенье погиб сотрудник компании-перевозчика, сообщила пресс-служба «Новой почты».

25 ударов за неделю: в Харькове пострадали 22 человека

Кроме книг, в Харькове в течение недели горели складские помещения одного из сетевых супермаркетов, а также — АЗС, СТО и гражданские предприятия. Всего было 25 «прилетов», отметил городской голова Игорь Терехов. В основном враг использовал «Шахеды» и FPV-дроны. Пострадали 22 человека, из них двое детей.

Харьковщина — лидер антирейтинга долгов за коммуналку в Украине

Такие данные привел ресурс «Опендатабот», ссылаясь на Единый реестр должников. 20% всех новых дел по коммунальным долгам в этом году касаются абонентов в Харьковской области. Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение, на втором месте — водоснабжение. А наибольшая доля долгов приходится на граждан в возрасте от 46 до 60 лет — таких должников 35%. Еще четверть — пенсионеры.

Вдвое с прошлого года выросло количество 200-балльных результатов участников НМТ с Харьковщины

Статистику привел начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, участники НМТ с Харьковщины получили 211 максимальных оценок. Один из абитуриентов получил по 200 баллов за три предмета, еще 11 — за два. Лучшие результаты — в тестированиях по английскому языку и математике.

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Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 1-3 августа.".