451° по Фаренгейту в Харькове: РФ уничтожила миллионы книг — итоги 1-3 августа

8 миллионов книг уничтожили россияне ударом по Харькову в субботу. На Киевщине «прилетело» по складу издательства, входящего в ГК «Фактор». Россияне атаковали терминал «Новой почты». 25 ударов нанесла армия РФ за неделю по Харькову. Регион — лидер антирейтинга долгов за коммунальные услуги в Украине. Вдвое с прошлого года выросло количество 200-балльных результатов участников НМТ с Харьковщины. МГ «Объектив» напоминает главные новости 1-3 августа.

«Шахеды» атаковали логистический центр издательства «Ранок», а также дистрибутивный центр «КнигоЛенд». Издатели назвали последствия этого «прилета» крупнейшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны. Пожар охватил 10 тысяч кв. м. Обошлось без погибших, однако один человек получил ранения, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди сгоревшего — учебники для детей. Отправку ранее сделанных заказов приостановили. Несмотря ни на что, в официальном заявлении «Ранку» сказано: «Мы должны восстановить всё, чтобы книги снова попали к тем, кто их ждет».

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Это второй масштабный удар по харьковскому книгоиздательству. Два года назад враг уничтожил типографию «Фактор-Друк» в Харькове. Тогда сгорело уникальное оборудование и около 50 тысяч книг. Типографию восстановили. Однако в прошлую субботу «Фактору» снова досталось. Ракетным ударом по Киевщине враг уничтожил склад издательства настольных игр «Розум», входящего в группу компаний «Фактор». Президент группы Сергей Политучий заявил: если два года назад еще допускал на несколько процентов случайность выбора цели для удара, теперь не сомневается в желании оккупантов лишить нас нашей культуры.

В результате удара по терминалу вблизи Коротича в воскресенье погиб сотрудник компании-перевозчика, сообщила пресс-служба «Новой почты».

Кроме книг, в Харькове в течение недели горели складские помещения одного из сетевых супермаркетов, а также — АЗС, СТО и гражданские предприятия. Всего было 25 «прилетов», отметил городской голова Игорь Терехов. В основном враг использовал «Шахеды» и FPV-дроны. Пострадали 22 человека, из них двое детей.

Такие данные привел ресурс «Опендатабот», ссылаясь на Единый реестр должников. 20% всех новых дел по коммунальным долгам в этом году касаются абонентов в Харьковской области. Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение, на втором месте — водоснабжение. А наибольшая доля долгов приходится на граждан в возрасте от 46 до 60 лет — таких должников 35%. Еще четверть — пенсионеры.

Статистику привел начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, участники НМТ с Харьковщины получили 211 максимальных оценок. Один из абитуриентов получил по 200 баллов за три предмета, еще 11 — за два. Лучшие результаты — в тестированиях по английскому языку и математике.

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