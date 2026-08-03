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Против FPV на Харьковщине военные испытали сетемет (видео)

Фронт 21:39   03.08.2026
Елена Нагорная
Против FPV на Харьковщине военные испытали сетемет (видео)

Экипаж перехватчика 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады испытал в небе Харьковской области сетемет, сообщили в Оперативном командовании «Север» Сухопутных войск ВСУ.

«Залп из „дрона-паука“ обезвредил вражеский FPV за день до мировой премьеры новой части „Человека-паука“», — отметили в командовании.

Тем временем инженерно-саперная рота сбросила несколько зажигательных зарядов на укрытие противника, а еще один российский схрон уничтожил экипаж 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского дивизиона снарядами калибра 152 мм. Также батарея перехватчиков «Железные птицы» сбила ударный БпЛА «Молния» и FPV-дроны VT-40.

Напомним, в интервью радио «Хартия» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Харьков будут защищать не только антидроновыми сетками. Они вскоре должны появиться на северных окраинах, в частности на Харьковском шоссе, ведущем в район Пятихатки. В планах — мобильные огневые группы, которые будут охотиться именно на FPV. Но главный проект, на который сейчас возлагают надежды — экспериментальный купол от дронов на оптоволокне. Его разрабатывают совместно со 2-м корпусом НГУ «Хартия». Подобные технологии защиты применяют на фронте — и они уже доказали свою эффективность. В Харькове купол испытают на отдельном участке территории. Если сработает — будут распространять дальше.

Читайте также: «В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 21:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипаж перехватчика 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады испытал в небе Харьковской области сетемет, сообщили в Оперативном командовании «Север».".