«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»

Вечером 3 августа в частном секторе Новобаварского района Харькова зафиксировали падение обломков беспилотника.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, речь идет об обломках реактивного БпЛА типа «Шахед».

Предварительно, в результате происшествия никто пострадавших нет, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На месте работают профильные службы для уточнения информации о возможных разрушениях.

Как сообщал мэр Игорь Терехов, с 27 июля по 2 августа армия РФ нанесла 25 ударов по Харькову. Восемь атак FPV-дронами, восемь – «Шахедами», пять – реактивными «Шахедами», три – «Молниями» и одна – «Ланцетом».