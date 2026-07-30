Сегодня 30 июля 2026: какой праздник и день в истории

30 июля 2016 года Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта. В 1999-м в широкий прокат вышел фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», а в 1984-м на ТВ показали первую серию «Санта-Барбары». В 1935-м английское издательство «Penguin Books» выпустило свою первую серию книг в мягкой обложке. В 1863-м в Киев поступил Валуевский циркуляр. В 1858-м европейцы открыли озеро Виктория в Африке. В 1419-м состоялась первая Пражская дефенестрация.

Праздники и памятные даты 30 июля

30 июля в мире – Всемирный день противодействия торговле людьми.

Последний четверг июля – это Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий.

В этом году 30 июля отмечают День экологического долга (или День превышения границ Земли). Эту дату каждый год определяет международная организация «Global Footprint Network». Она привязана к моменту, когда, по расчетам, человечество тратит с начала текущего года все ресурсы, которые планета может восстановить за целый год.

Также сегодня: Международный день дружбы, День свекра, Всемирный день вышивки, День книги в мягком переплете, Всемирный день снорклинга (плавания с маской и дыхательной трубкой для длительного наблюдения подводного мира).

30 июля в истории

30 июля 1419 года состоялась первая Пражская дефенестрация. Это явление – исторический и политический феномен Чехии. В дословном переводе – выбрасывание кого-либо из окна. Подробнее.

30 июля 1858 года европейцы отрыли второе по площади пресное озеро мира – Виктория в Африке. Подробнее.

30 июля 1863 года в Киев (в местный цензурный комитет) поступил тайный циркуляр министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева. В истории он известен как Валуевский циркуляр. Подробнее.

30 июля 1935 года английское издательство «Penguin Books» выпустило свою первую серию книг в мягкой обложке. Подробнее.

30 июля 1984 года на американском телеканале NBC вышла первая серия первого сезона одной из самых длинных в мире «мыльных опер» — «Санта-Барбары». Подробнее.

30 июля 1999 года в широкий прокат в США вышел «Проект: Ведьма из Блэр» (в украинском прокате он известен как «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»). Фильм сняли всего за восемь дней и 60 тысяч долларов. При этом он собрал около $250 миллионов в мировом прокате и стал одним из самых прибыльных в истории кино по соотношению бюджета к сборам. Авторы превратили в главное преимущество то, что большинство режиссеров считали бы недостатком. Снимали любительскими камерами – и представляли видео как документальное. Реплики актеров не были прописаны в сценарии – они импровизировали.

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У зрителей в результате создавалось впечатление, что они видят реальные кадры, сделанные студентами, которые пропали в лесах штата Мэриленд. По сюжету, там группа студентов кинофакультета колледжа снимала свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр. В фильме почти нет спецэффектов, сцен насилия или навязчивой тревожной музыки. Настолько страшным его делает впечатление, что ты смотришь историю, которая произошла на самом деле – еще и глазами ее участников. Этот эффект усугубила рекламная кампания: в ней подчеркивали, что это реальная история. Съемку презентовали как кадры с пленки, обнаруженной в лесах Мэриленда. Более того, на сайте IMDb (крупнейшей в мире базы данных о кино) актеры некоторое время числились с пометкой «пропал, вероятно, мертв». Имена актеров совпадают с именами их персонажей. Маркетинговая кампания фильма стала одной из первых «вирусных» в истории кино.

«С помощью стратегии вирусного маркетинга в Интернете – относительно новой концепции – «Ведьма из Блэр» вызвал огромный ажиотаж вокруг вопроса о том, основан ли он на реальных событиях. На самом деле история была полностью вымышленной», — пишет проект History.

Премьеру фильма провели в начале 1999 года на фестивале независимого кино «Сандэнс». Права на дистрибуцию после этого приобрела кинокомпания «Artisan Entertainment» — за 1,1 млн долларов.

30 июля 2016 года американский парашютист Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта. Подробнее.

Церковный праздник 30 июля

30 июля чтят память апостолов от 70: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Подробнее.

Народные приметы

Если 30 июля – жаркое и солнечное, такая погода продлится еще 7 дней.

Гроза 30 июля – к частым грозам в августе.

Если насекомые сильно жалятся, скоро погода испортится.

Если в течение дня меняется погода, то август будет изменчивым.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя переедать, иначе будете голодать в будущем.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Нельзя выпасать скот.