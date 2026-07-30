Ночью Харьков атаковал «шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам

Ночью 30 июля россияне атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и области, а также Львову. Однако «прилеты» были и в Харькове, Кривом Роге и на Полтавщине.

Около 02:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА «Шахед» по промзоне в Новобаварском районе. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Также городской голова Киева сообщал об ударах баллистики. По его данным, в результате «прилетов» горело нежилое помещение и гаражный кооператив в Святошинском районе.

Также «прилеты» были и на Оболоне – там загорелась хозпостройка, уточнил Кличко.

«В Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения обнаружено тело погибшего. Также пострадал мужчина, его госпитализировали. Возгорание ликвидировано. В этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом сооружении», – уточнили в ГСЧС.

Удары Были и по Киевщине – в результате обстрелов под завалами оказались люди.

«В селе Скибин Броварского района частично разрешен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома. Во время аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали троих пострадавших из-под завалов и передали их медикам», – добавили в ГСЧС.

Также этой ночью «прилеты» были и в Полтавской области – удар пришелся по складам. Там также бушевал пожар после обстрела, погиб один мирный житель, уточнили спасатели.

Удары пережили и Львов – в результате попадания повреждены две многоэтажки. На месте «прилета» работают спасатели.

«Количество пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализировали. В частности, одного спасателя. Под руинами есть люди. ГСЧСники делают все, чтобы как можно быстрее освободить их. Спасибо всем неравнодушным, которые помогают разбирать завалы», – сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Видео: Максим Козицкий

А в пригороде Кривого Рога было прямое попадание баллистики. В результате атаки погибли двое детей и четверо взрослых. Известно также о восьми пострадавших.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российская армия подготовила воздушную атаку ночью с 29 на 30 июля.

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