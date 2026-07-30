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Ночью Харьков атаковал «шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам

Происшествия 07:23   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью Харьков атаковал «шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам

Ночью 30 июля россияне атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и области, а также Львову. Однако «прилеты» были и в Харькове, Кривом Роге и на Полтавщине.

Около 02:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА «Шахед» по промзоне в Новобаварском районе. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Также городской голова Киева сообщал об ударах баллистики. По его данным, в результате «прилетов» горело нежилое помещение и гаражный кооператив в Святошинском районе.

Обстрел Киева 30 июля

Также «прилеты» были и на Оболоне – там загорелась хозпостройка, уточнил Кличко.

Обстрел Киева 30 июля

«В Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения обнаружено тело погибшего. Также пострадал мужчина, его госпитализировали. Возгорание ликвидировано. В этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом сооружении», – уточнили в ГСЧС.

Обстрел Киевщины 30 июля

Удары Были и по Киевщине – в результате обстрелов под завалами оказались люди.

«В селе Скибин Броварского района частично разрешен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома. Во время аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали троих пострадавших из-под завалов и передали их медикам», – добавили в ГСЧС.

Обстрел Полтавщины 30 июля

Также этой ночью «прилеты» были и в Полтавской области – удар пришелся по складам. Там также бушевал пожар после обстрела, погиб один мирный житель, уточнили спасатели.

Удары пережили и Львов – в результате попадания повреждены две многоэтажки. На месте «прилета» работают спасатели.

«Количество пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализировали. В частности, одного спасателя. Под руинами есть люди. ГСЧСники делают все, чтобы как можно быстрее освободить их. Спасибо всем неравнодушным, которые помогают разбирать завалы», – сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Видео: Максим Козицкий

А в пригороде Кривого Рога было прямое попадание баллистики. В результате атаки погибли двое детей и четверо взрослых. Известно также о восьми пострадавших.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российская армия подготовила воздушную атаку ночью с 29 на 30 июля.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 07:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 30 июля россияне атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и области. Однако «прилеты» также были в Харькове и Полтавской области. ".