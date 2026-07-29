В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)

Коммунальные предприятия Харькова закупили оборудование и сами производят «определенную защиту» от FPV на оптоволокне, рассказал депутатам на сессии горсовета мэр города Игорь Терехов.

«Прежде всего, хочу сказать, что мы постоянно во взаимодействии с нашими военными, с областной военной администрацией, с нашими учеными — для того, чтобы сделать все возможное, чтобы защитить город от этой напасти. Да, сегодня мы видим, что есть попадание FPV-дронов на оптиковолокне. Сегодня мы уже установили определенный рубеж, и если бы мы его не сделали, то гораздо больше долетало бы этих дронов. Кроме этого, проработали и распространили РЭБы, сделали несколько рубежей для того, чтобы защитить город. Да, сегодня еще этого недостаточно, потому что идут определенные процессы, к сожалению, враг совершенствует оружие, которым обстреливает город Харьков. И сегодня мы работаем и с учеными, и с военными. Кроме этого, хочу сказать, я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, которые сегодня закупили оборудование, и мы сами производим определенную защиту – для того, чтобы не долетало оптиковолокно в Харьков. И результат действенный», — заявил Терехов, отвечая на вопрос депутата горсовета Дмитрия Булаха.

Мэр заверил, что если бы все описанные меры не предприняли, «совсем по-другому сейчас выглядел бы город».

«Мы продолжаем. Работают наши работники практически круглосуточно по этому производству. Действительно, я не могу по соображениям безопасности раскрывать все тайны, но это действенная защита города», — отметил Терехов.

Он еще раз подчеркнул, что антидроновые сетки — не стопроцентная защита. А то, где их устанавливать в городе, определяют военные.

«Если в случае необходимости они дадут нам четкий сигнал: установите сетки в том, в том, в том направлении. Мы сделаем это. Мы в плодотворном взаимодействии с военными, с военной администрацией. Мы работаем над тем, чтобы сделать несколько рубежей, чтобы защитить город», — заверил городской голова.