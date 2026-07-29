Live

В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)

Записано 19:42   29.07.2026
Оксана Горун
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)

Коммунальные предприятия Харькова закупили оборудование и сами производят «определенную защиту» от FPV на оптоволокне, рассказал депутатам на сессии горсовета мэр города Игорь Терехов.

«Прежде всего, хочу сказать, что мы постоянно во взаимодействии с нашими военными, с областной военной администрацией, с нашими учеными — для того, чтобы сделать все возможное, чтобы защитить город от этой напасти. Да, сегодня мы видим, что есть попадание FPV-дронов на оптиковолокне. Сегодня мы уже установили определенный рубеж, и если бы мы его не сделали, то гораздо больше долетало бы этих дронов. Кроме этого, проработали и распространили РЭБы, сделали несколько рубежей для того, чтобы защитить город. Да, сегодня еще этого недостаточно, потому что идут определенные процессы, к сожалению, враг совершенствует оружие, которым обстреливает город Харьков. И сегодня мы работаем и с учеными, и с военными. Кроме этого, хочу сказать, я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, которые сегодня закупили оборудование, и мы сами производим определенную защиту – для того, чтобы не долетало оптиковолокно в Харьков. И результат действенный», — заявил Терехов, отвечая на вопрос депутата горсовета Дмитрия Булаха.

Мэр заверил, что если бы все описанные меры не предприняли, «совсем по-другому сейчас выглядел бы город».

«Мы продолжаем. Работают наши работники практически круглосуточно по этому производству. Действительно, я не могу по соображениям безопасности раскрывать все тайны, но это действенная защита города», — отметил Терехов.

Читайте также: Моя позиция категорична в отношении мотоциклов, гоняющих по Харькову — Терехов

Он еще раз подчеркнул, что антидроновые сетки — не стопроцентная защита. А то, где их устанавливать в городе, определяют военные.

«Если в случае необходимости они дадут нам четкий сигнал: установите сетки в том, в том, в том направлении. Мы сделаем это. Мы в плодотворном взаимодействии с военными, с военной администрацией. Мы работаем над тем, чтобы сделать несколько рубежей, чтобы защитить город», — заверил городской голова.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 29 июля: убийство в горах, премии 200-балльникам
Новости Харькова — главное 29 июля: убийство в горах, премии 200-балльникам
29.07.2026, 16:51
Полиция разыскивает в Харькове женщину-водителя, которая сбежала с места ДТП
Полиция разыскивает в Харькове женщину-водителя, которая сбежала с места ДТП
29.07.2026, 14:16
«Каждый день верю, что я вернусь домой» — староста Казачьей Лопани Вакуленко
«Каждый день верю, что я вернусь домой» — староста Казачьей Лопани Вакуленко
28.07.2026, 18:16
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
29.07.2026, 08:35
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
29.07.2026, 13:39
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
29.07.2026, 19:42

Новости по теме:

28.07.2026
«Бандероль» убила пса; враг продвинулся на Харьковщине – итоги 28 июля
28.07.2026
Придется делать заново — «Шахед» повредил восстановленный дом в Харькове
28.07.2026
Защита Харькова от FPV: экспериментальный проект, кто отвечает за сетки 📹
28.07.2026
«Никто не может пообещать абсолютную защиту»: FPV 10 раз атаковали Харьков
28.07.2026
Терехов собирает депутатов в Харькове: какие вопросы рассмотрят на сессии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 19:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные предприятия Харькова закупили оборудование и сами производят «определенную защиту» от FPV на оптоволокне, рассказал депутатам на сессии мэр города Игорь Терехов".