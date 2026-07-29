«Очень громко» под Харьковом: что происходит

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал о взрывах, которые гремят в населенных пунктах громады. Их слышали и в части районов Харькова.

«Внимание! В населенных пунктах общины очень громко. По предварительной информации, зафиксировано попадание за пределами населенных пунктов территориальной громады. Просим жителей оставаться осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах», — написал Гололобов.

Взрывы слышали и жители Харькова. Информации о «прилетах» в городе на данный момент нет.