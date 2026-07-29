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«Очень громко» под Харьковом: что происходит

Происшествия 20:58   29.07.2026
Оксана Горун
«Очень громко» под Харьковом: что происходит Фото: ХГС

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал о взрывах, которые гремят в населенных пунктах громады. Их слышали и в части районов Харькова.

«Внимание! В населенных пунктах общины очень громко. По предварительной информации, зафиксировано попадание за пределами населенных пунктов территориальной громады. Просим жителей оставаться осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах», — написал Гололобов.

Взрывы слышали и жители Харькова. Информации о «прилетах» в городе на данный момент нет.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 20:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал о взрывах, которые гремят в населенных пунктах громады. Их слышали и в части районов Харькова".