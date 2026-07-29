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Быть внимательными к тревогам 29 июля призвали в СНБО

Украина 21:24   29.07.2026
Оксана Горун
Быть внимательными к тревогам 29 июля призвали в СНБО

Предупреждение гражданам Украины опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко вечером 29 июля.

«Внимательно к тревогам. Действия врага лишь увеличат количество ударов по его стране, а не наоборот. Российским элитам стоит наконец-то демонтировать путина и изменить курс нынешней россии», — написал Коваленко.

Ранее о повышенной угрозе массированного обстрела ночью с 29 на 30 июля предупреждал автор популярного мониторингового канала «Николаевский Ванек».

«Повышенная угроза для Киева и Киевской области, для остальных регионов угроза меньше. Будут пытаться давить крылатыми и баллистическими ракетами, — проинформировал Иван. — Более детально по целям и так далее сообщу после вероятных вылетов стратегических петухов (российских самолетов стратегической авиации — Ред.)».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 21:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение гражданам Украины опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко вечером 29 июля".