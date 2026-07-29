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Новости Харькова — главное 29 июля: как прошла ночь

Общество 07:15   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 29 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:14

Тревога в Харькове длилась всю ночь

Харьковщина «покраснела» еще накануне поздно вечером – в 23:00. Тогда защитники неба сообщили об угрозе атаки БпЛА. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о КАБах в сторону Харькова.

После чего в городе были слышны взрывы. Информации о «прилетах» в городе нет. Вероятно, звуки доносились из области. Уже под утро, в 05:30, для Харькова возникла угроза БпЛА. В 07:10 горожан вновь предупредили о беспилотниках, которые двигаются на город с севера.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове все еще продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".