Новости Харькова — главное 29 июля: как прошла ночь

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07:14

Тревога в Харькове длилась всю ночь

Харьковщина «покраснела» еще накануне поздно вечером – в 23:00. Тогда защитники неба сообщили об угрозе атаки БпЛА. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о КАБах в сторону Харькова.

После чего в городе были слышны взрывы. Информации о «прилетах» в городе нет. Вероятно, звуки доносились из области. Уже под утро, в 05:30, для Харькова возникла угроза БпЛА. В 07:10 горожан вновь предупредили о беспилотниках, которые двигаются на город с севера.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове все еще продолжается.