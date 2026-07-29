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Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности

Происшествия 08:35   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности

Утро в Харькове началось со взрывов. Вначале мониторы информировали о сбитии в небе и работе ПВО. Вскоре БпЛА все же ударили по городу.

Около 08:30 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по городу. Известно, что Харьков атаковал реактивный «Шахед».

«Есть информация о попадании реактивного БпЛА типа «Шахед» в Новобаварском районе», – уточнил Терехов.

Подробности о последствии удара еще устанавливаются. Информация будет обновляться.

Отметим, Харьковщина «покраснела» еще накануне поздно вечером – в 23:00. Тогда защитники неба сообщили об угрозе атаки БпЛА. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о КАБах в сторону Харькова. После чего в Харькове были слышны взрывы. Информации о «прилетах» в городе нет. Вероятно, звуки доносились из области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 08:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро в Харькове началось со взрывов. Вначале мониторы информировали о сбитии в небе и работе ПВО. Вскоре БпЛА все же ударили по городу.".