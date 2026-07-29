Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
Утро в Харькове началось со взрывов. Вначале мониторы информировали о сбитии в небе и работе ПВО. Вскоре БпЛА все же ударили по городу.
Около 08:30 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по городу. Известно, что Харьков атаковал реактивный «Шахед».
«Есть информация о попадании реактивного БпЛА типа «Шахед» в Новобаварском районе», – уточнил Терехов.
Подробности о последствии удара еще устанавливаются. Информация будет обновляться.
Отметим, Харьковщина «покраснела» еще накануне поздно вечером – в 23:00. Тогда защитники неба сообщили об угрозе атаки БпЛА. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о КАБах в сторону Харькова. После чего в Харькове были слышны взрывы. Информации о «прилетах» в городе нет. Вероятно, звуки доносились из области.