Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности

Утро в Харькове началось со взрывов. Вначале мониторы информировали о сбитии в небе и работе ПВО. Вскоре БпЛА все же ударили по городу.

Около 08:30 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по городу. Известно, что Харьков атаковал реактивный «Шахед».

«Есть информация о попадании реактивного БпЛА типа «Шахед» в Новобаварском районе», – уточнил Терехов.

Подробности о последствии удара еще устанавливаются. Информация будет обновляться.

Отметим, Харьковщина «покраснела» еще накануне поздно вечером – в 23:00. Тогда защитники неба сообщили об угрозе атаки БпЛА. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о КАБах в сторону Харькова. После чего в Харькове были слышны взрывы. Информации о «прилетах» в городе нет. Вероятно, звуки доносились из области.