На Харьковщине будут проводить разминирование – когда и где

Сегодня, 29 июля, на Харьковщине будут проводить разминирование, пишут в пресс-службе ХОВА.

Предварительно, разминирование будет продолжаться с 11:00 до 13:00, уточнили в сообщении. Подрывные работы будут проводить в районе села Бражковка Изюмского района, проинформировали в ХОВА. Поэтому жителей призвали не пугаться взрывов – это не «прилеты».

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки пиротехники выявили и обезвредили 51 единицу взрывоопасных предметов. А также ликвидировали 18 пожаров.