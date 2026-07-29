Live

На Харьковщине будут проводить разминирование – когда и где

Общество 09:41   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине будут проводить разминирование – когда и где Фото: e-forest.gov.ua

Сегодня, 29 июля, на Харьковщине будут проводить разминирование, пишут в пресс-службе ХОВА.

Предварительно, разминирование будет продолжаться с 11:00 до 13:00, уточнили в сообщении. Подрывные работы будут проводить в районе села Бражковка Изюмского района, проинформировали в ХОВА. Поэтому жителей призвали не пугаться взрывов – это не «прилеты».

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки пиротехники выявили и обезвредили 51 единицу взрывоопасных предметов. А также ликвидировали 18 пожаров.

Читайте также: За сутки 11 жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области
Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области
28.07.2026, 23:56
Новости Харькова — главное 29 июля: «тревожная» ночь, удар по городу
Новости Харькова — главное 29 июля: «тревожная» ночь, удар по городу
29.07.2026, 08:53
«Каждый день верю, что я вернусь домой» — староста Казачьей Лопани Вакуленко
«Каждый день верю, что я вернусь домой» — староста Казачьей Лопани Вакуленко
28.07.2026, 18:16
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
28.07.2026, 19:14
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
Утро в Харькове началось с «прилета» – подробности
29.07.2026, 08:35
Фейковую инвалидность ради отсрочки могли продавать врачи в Харькове
Фейковую инвалидность ради отсрочки могли продавать врачи в Харькове
29.07.2026, 10:20

Новости по теме:

29.07.2026
За сутки 11 жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – Синегубов
29.07.2026
Два десятка атак отбили ВСУ на севере от Харькова – Генштаб
29.07.2026
Останавливаются из-за угрозы обстрела: на Харьковщине опаздывают поезда
29.07.2026
Новости Харькова — главное 29 июля: «тревожная» ночь, удар по городу
28.07.2026
Сколько АЗС атаковали на Харьковщине с начала года, проблемные направления


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине будут проводить разминирование – когда и где», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 09:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 29 июля, на Харьковщине будут проводить разминирование, пишут в пресс-службе ХОВА.".