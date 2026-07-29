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На Харківщині проводитимуть розмінування – коли та де

Суспільство 09:41   29.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині проводитимуть розмінування – коли та де

Сьогодні, 29 липня, на Харківщині проводитимуть розмінування, пишуть у пресслужбі ХОВА.

Попередньо, розмінування триватиме з 11:00 до 13:00, уточнили в повідомленні. Підривні роботи проводитимуть у районі села Бражківка Ізюмського району, поінформували у пресслужбі ХОВА. Тож мешканців закликали не лякатися вибухів – це не “прильоти”.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. Також ліквідували 18 пожеж.

Читайте також: За добу 11 мешканців Харківщини постраждали через обстріл – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 09:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 29 липня, на Харківщині проводитимуть розмінування, пишуть у пресслужбі ХОВА.".