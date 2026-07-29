На Харківщині проводитимуть розмінування – коли та де

Сьогодні, 29 липня, на Харківщині проводитимуть розмінування, пишуть у пресслужбі ХОВА.

Попередньо, розмінування триватиме з 11:00 до 13:00, уточнили в повідомленні. Підривні роботи проводитимуть у районі села Бражківка Ізюмського району, поінформували у пресслужбі ХОВА. Тож мешканців закликали не лякатися вибухів – це не “прильоти”.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. Також ліквідували 18 пожеж.