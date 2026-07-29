За добу 11 мешканців Харківщини постраждали через обстріли – Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 17 населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків отримала поранення 57-річна жінка, у ще 8 людей – гостра реакція на стрес; у с. Шипувате Великобурлуцької громади поранено 66-річну жінку; у с. Макариха Золочівської громади 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес”, – зазначив Синєгубов.

По регіону вдарило таке озброєння:

шість КАБів;

два БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

25 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.