Такого у Харкові ще не було: порятунок унікальної будівлі завершили (відео)

У Харківському художньому музеї завершили протиаварійні та консерваційні роботи, що тривали з 11 липня. Їх негайно оголосили через загрозу руйнування будівлі, покрівля якої була частково зруйнована внаслідок “прильоту” БпЛА «Шахед» 14 червня.

Щоб запобігти остаточному руйнуванню і не гаяти час на тендерні процедури й визначення підрядника, до аварійно-відновлювальних робіт у музеї вперше у Харкові залучили підрозділи ДСНС, розповів журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Перший досвід консерваційно-протиаварійних робіт був у Києво-Печерській лаврі, в місті Києві, коли підрозділ ДСНС оперативно ліквідував наслідки удару по історичній пам’ятці. І ми взяли цей досвід, скажу чесно, говорив із міністром внутрішніх справ для того, щоб залучити підрозділ ДСНС для ліквідації наслідків влучання по музею”, — зазначив Синєгубов.

Він нагадав, що військова адміністрація закуповувала все необхідні будівельні матеріали, а підрозділи ДСНС виконували аварійні роботи.

Рятувальники розчистили від завалів покрівлю та другий поверх музею загальною площею близько 1700 квадратних метрів. Для тимчасового укріплення будівлі вони встановили 551 кроквину, 722 прогони та підпори, закрили 64 віконні контури, а дах будівлі захистили більш ніж 2200 квадратними метрами тентового покриття.

За словами Синєгубова, реставрація будівлі можлива вже після завершення бойових дій.

“Зараз тривають експертні дослідження, більш ґрунтовні. Попередні були вже зроблені, тому що підрозділ ДСНС виконував там роботи. Однак, там будуть зроблені ще більш глибокі дослідження з приводу несучих конструкцій. Далі буде розроблена науково-технічна документація щодо відновлення. Далі будемо дивитися і крок за кроком, отримуючи експертизу, приймати рішення після завершення війни”, — наголосив голова ХОВА.

Він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення фонд Харківського художнього музею налічував 26 591 експонат. Майже 10 тисяч уже евакуювали за межі області, ще понад 16,6 тисячі перемістили до безпечних місць.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, будівля Художнього музею в Харкові, зведена на початку XX століття за проєктом видатного архітектора Олексія Бекетова, опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня. Щоб не втрачати місяці на бюрократію та тендери, ХОВА спільно з МВС залучили до екстреної консервації підрозділи ДСНС. 11 липня рятувальники Харківщини та Сумщини розпочали розчищення понівеченої покрівлі, щоб закрити будівлю від негоди.