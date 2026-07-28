Краса з руїн: подружжя у Харкові створило сад із уламків розбитих будинків 📹

Уламками пошкоджених внаслідок «прильотів» будівель та бордюрів облаштувало квітник подружжя з Північної Салтівки. Наталя та Костянтин перетворили занедбану ділянку навпроти своєї багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій у садок та розповіли МГ «Об’єктив», як сміття стало декором, а врятовані рослини — символом життя.

За словами Костянтина, ідея створити зелену оазу належала його дружині Наталі.

“Вона побачила кошмар, який тут був: будівельне сміття, побутові відходи, які жителі сюди зносили. Були неприємні запахи, особливо у спеку. Баки, хоч і вивозили, але я не знаю, звідки така легковажність, що в будівельне сміття кидали ще й продукти”, — розповів чоловік.

Спершу Наталя запропонувала звернутися до комунальних служб, аби вивезти сміття. Коли територію очистили, подружжя почало її облаштовувати. Спочатку висадили дерева, а згодом, згадує Костянтин, дружина запропонувала зробити клумби й тераси. Для їхнього облаштування використали уламки зруйнованих будівель і бордюрів, а садові доріжки виклали тротуарною плиткою, яку знайшли неподалік. Майже кожне дерево й кущ у садку мають власну історію.

“Наприклад, ялинку нам подарувала Тетяна, тому ми назвали її “Ялинка європейська Тетяна”. Є ще два кущі бузку — Віктор і Вікторія, на честь мешканців нашого будинку, які долучилися до проєкту”, — розповів Костянтин.

Наталя й Костянтин врятували чимало рослин, які росли на пустирях біля зруйнованих будинків. Серед них — молода береза, яку подружжя викопало біля шістнадцятиповерхівки по вулиці Наталії Ужвій, зруйнованої авіабомбою.

“Усі ці рослини, які ми висадили, — це протест війні. Ми хотіли показати, що, попри все, життя сильніше. Війна війною, але життя все одно перемагає”, — підсумував чоловік.