Live

Сьогодні 28 липня 2026: який день в історії

Календар 06:00   28.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 28 липня 2026: який день в історії

 28 липня – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У цей день 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким переніс святкування Різдва в країні на 25 грудня. У 2014-му розпочалася операція ЗСУ зі звільнення Авдіївки. У 1942-му Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” У 1914-му почалася Перша світова війна. У 1880-му народився майбутній керівник уряду УНР Володимир Винниченко. У 1821-му Перу проголосило незалежність від Іспанії. У 1586-му до Англії вперше привезли картоплю.

Свята та пам’ятні дати 28 липня

28 липня в Україні – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

28 липня – Всесвітній день боротьби із гепатитом, Всесвітній день охорони природи.

28 липня в історії

28 липня 1586 року з корабля в Плімуті зійшов сер Томас Герріот, який привіз до Англії першу картоплю. Докладніше.

28 липня 1821 року Перу проголосило незалежність від Іспанії. Докладніше.

28 липня 1868 року прийняли 14-ту поправку до Конституції США. Вона забезпечила громадянство кожній людині, яка народилася в США. На той час головною метою внесення цієї зміни було забезпечити громадянство колишнім рабам.

28 липня 1880 року народився український письменник та видатний політичний діяч часів Української революції 1917-1921 років Володимир Винниченко. Докладніше.

Володимир Винниченко, голова Директорії УНР
Фото: istpravda.com.ua

28 липня 1914 року розпочалася Перша світова війна. Докладніше.

28 липня 1942 року в СРСР Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” Докладніше.

28 липня 2014 року розпочалася операція зі звільнення Авдіївки від російських окупантів та бойовиків так званої ДНР. Докладніше.

28 липня 2023 року Президент України підписав закон №9431 “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України”. Ним в Україні перенесли низку святкових днів, узгодивши їх із переходом Православної церкви України на новий церковний календар. Докладніше.

Церковне свято 28 липня

28 липня вшановують пам’ять апостолів від 70: Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на липі пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Чим спекотніше 28 липня, тим холоднішим буде грудень.

Якщо подув південний вітер, то погода стане спекотною та бездощовою.

Що не можна робити 28 липня

Не бажано проводити фінансові операції.

Не можна міняти, продавати або віддавати свої речі – з ними піде удача.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сьогодні 28 липня 2026: який день в історії
Сьогодні 28 липня 2026: який день в історії
28.07.2026, 06:00
Отруйна вечірка для військових і “прильоти” на Харківщині – підсумки 27 липня
Отруйна вечірка для військових і “прильоти” на Харківщині – підсумки 27 липня
27.07.2026, 23:00
“Приліт” у Харкові ввечері 27 липня: БпЛА вдарив по автівці – Терехов
“Приліт” у Харкові ввечері 27 липня: БпЛА вдарив по автівці – Терехов
27.07.2026, 21:11
Гроза та град – прогноз погоди в Харкові й області на 28 липня
Гроза та град – прогноз погоди в Харкові й області на 28 липня
27.07.2026, 20:11
На трасі від Полтави до Харкова не залишилося цілих заправок? Відповідь ХОВА
На трасі від Полтави до Харкова не залишилося цілих заправок? Відповідь ХОВА
27.07.2026, 18:34
Яким буде серпень у Харкові та області: прогноз синоптиків
Яким буде серпень у Харкові та області: прогноз синоптиків
27.07.2026, 15:24

Новини за темою:

27.07.2026
Сьогодні 27 липня 2026: яке свято та день в історії
26.07.2026
Сьогодні 26 липня 2026: яке свято та день в історії
25.07.2026
Сьогодні 25 липня 2026: яке свято та день в історії
24.07.2026
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
23.07.2026
Сьогодні 23 липня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 28 липня 2026: який день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що " 28 липня – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні".