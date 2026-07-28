Сьогодні 28 липня 2026: який день в історії

28 липня – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У цей день 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким переніс святкування Різдва в країні на 25 грудня. У 2014-му розпочалася операція ЗСУ зі звільнення Авдіївки. У 1942-му Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” У 1914-му почалася Перша світова війна. У 1880-му народився майбутній керівник уряду УНР Володимир Винниченко. У 1821-му Перу проголосило незалежність від Іспанії. У 1586-му до Англії вперше привезли картоплю.

Свята та пам’ятні дати 28 липня

28 липня в Україні – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

28 липня – Всесвітній день боротьби із гепатитом, Всесвітній день охорони природи.

28 липня в історії

28 липня 1586 року з корабля в Плімуті зійшов сер Томас Герріот, який привіз до Англії першу картоплю. Докладніше.

28 липня 1821 року Перу проголосило незалежність від Іспанії. Докладніше.

28 липня 1868 року прийняли 14-ту поправку до Конституції США. Вона забезпечила громадянство кожній людині, яка народилася в США. На той час головною метою внесення цієї зміни було забезпечити громадянство колишнім рабам.

28 липня 1880 року народився український письменник та видатний політичний діяч часів Української революції 1917-1921 років Володимир Винниченко. Докладніше.

28 липня 1914 року розпочалася Перша світова війна. Докладніше.

28 липня 1942 року в СРСР Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” Докладніше.

28 липня 2014 року розпочалася операція зі звільнення Авдіївки від російських окупантів та бойовиків так званої ДНР. Докладніше.

28 липня 2023 року Президент України підписав закон №9431 “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України”. Ним в Україні перенесли низку святкових днів, узгодивши їх із переходом Православної церкви України на новий церковний календар. Докладніше.

Церковне свято 28 липня

28 липня вшановують пам’ять апостолів від 70: Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на липі пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Чим спекотніше 28 липня, тим холоднішим буде грудень.

Якщо подув південний вітер, то погода стане спекотною та бездощовою.

Що не можна робити 28 липня

Не бажано проводити фінансові операції.

Не можна міняти, продавати або віддавати свої речі – з ними піде удача.