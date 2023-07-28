Різдво – 25 грудня, 7 січня – не свято і не вихідний: президент підписав закон
Різдво Христове в Україні відтепер святкуватимуть 25 грудня, а 7 січня виключили із переліку святкових та вихідних днів. Закон №9431 підписав президент Володимир Зеленський.
Як йдеться у пояснювальній записці, мета закону – відмова від російської спадщини нав’язування святкування Різдва 7 січня.
“Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня”, – наголошується в обґрунтуванні.
У зв’язку зі зміною дати Різдва переносяться на 13 днів ще два державні свята:
– День Української Державності (з 28 липня на 15 липня);
– День захисників та захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня).
Скриншот порівняльної таблиці
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 14:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різдво Христове в Україні відтепер святкуватимуть 25 грудня, а 7 січня виключили із переліку святкових та вихідних днів. Закон №9431 підписав президент Володимир Зеленський.".