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Різдво – 25 грудня, 7 січня – не свято і не вихідний: президент підписав закон

Суспільство 14:41   28.07.2023
Олена Нагорна
Різдво – 25 грудня, 7 січня – не свято і не вихідний: президент підписав закон Фото: novynarnia.com

Різдво Христове в Україні відтепер святкуватимуть 25 грудня, а 7 січня виключили із переліку святкових та вихідних днів. Закон №9431 підписав президент Володимир Зеленський.

Як йдеться у пояснювальній записці, мета закону – відмова від російської спадщини нав’язування святкування Різдва 7 січня.

“Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня”, – наголошується в обґрунтуванні.

У зв’язку зі зміною дати Різдва переносяться на 13 днів ще два державні свята:

– День Української Державності (з 28 липня на 15 липня);
– День захисників та захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня).


Скриншот порівняльної таблиці

Читайте також: Святкуємо Різдво 25 грудня – ПЦУ ухвалила перехід на новий календар

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 14:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різдво Христове в Україні відтепер святкуватимуть 25 грудня, а 7 січня виключили із переліку святкових та вихідних днів. Закон №9431 підписав президент Володимир Зеленський.".