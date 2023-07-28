Рождество — 25 декабря, 7 января — не выходной: Зеленский подписал закон
Рождество Христово в Украине отныне будут праздновать 25 декабря, а 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Закон №9431 подписал президент Владимир Зеленский.
Как говорится в пояснительной записке, целя закона — отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества 7 января.
«Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая 2023 года на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый — новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января», — отмечается в обосновании.
Изменение даты празднования Рождества обусловливает необходимость переноса на 13 дней еще двух государственных праздников:
— Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля);
— Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября).
Скрин сравнительной таблицы
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 14:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рождество Христово в Украине отныне будут праздновать 25 декабря, а 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Закон №9431 подписал президент Владимир Зеленский.".