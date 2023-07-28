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Рождество — 25 декабря, 7 января — не выходной: Зеленский подписал закон

Общество 14:41   28.07.2023
Елена Нагорная
Рождество — 25 декабря, 7 января — не выходной: Зеленский подписал закон

Рождество Христово в Украине отныне будут праздновать 25 декабря, а 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Закон №9431 подписал президент Владимир Зеленский.

Как говорится в пояснительной записке, целя закона — отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества 7 января.

«Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая 2023 года на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый — новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января», — отмечается в обосновании.

Изменение даты празднования Рождества обусловливает необходимость переноса на 13 дней еще двух государственных праздников:

— Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля);
— Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября).


Скрин сравнительной таблицы

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 14:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рождество Христово в Украине отныне будут праздновать 25 декабря, а 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Закон №9431 подписал президент Владимир Зеленский.".