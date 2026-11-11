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Утром россияне продолжают бить по Харькову – атакуют дронами

Происшествия 09:50   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Утром россияне продолжают бить по Харькову – атакуют дронами Иллюстративное фото

Утром 11 ноября в Харькове вновь гремят взрывы – враг атакует разные районы города.

Первый утренний «прилет» пришелся по Салтовскому району. Мэр Игорь Терехов уточнил: оккупанты ударили реактивным «Шахедом». Обошлось без пострадавших.

Еще один удар пришелся по Шевченковскому району.

«По предварительной информации, зафиксировано попадание в автомобиль с последующим возгоранием», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, о ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20. Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы. В результате одного из попаданий по территории гаражного кооператива возник пожар на площади 900 квадратных метров. Горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей, отметили в ГСЧС. Тем временем в Харьковской облпрократуре установили, что ночью по Харькову ударила российская «Бандероль». Острую реакцию на стресс в результате «прилетов» получила женщина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 09:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 ноября в Харькове вновь гремят взрывы – враг атакует разные районы города.".