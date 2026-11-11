В Холодногорском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего воина

Мемориальную доску в память о погибшем украинском воине Максиме Ткачеве установили на фасаде Харьковского лицея №13 – именно это учебное заведение закончил боец.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовал отец погибшего бойца, сослуживцы, его друзья и одноклассники, а также представители райадминистрации и педагогический коллектив лицея.

«Максим Ткачев был младшим сержантом и командовал отделением дистанционного минирования. Имел позывной «Аматор». За время службы прошел сложный боевой путь, получил ранения и контузии. После лечения вернулся к собратьям и продолжил выполнять боевые задания», – написали в пресс-службе мэрии.

Украинский воин погиб 13 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания. Его атаковал российский FPV-дрон.