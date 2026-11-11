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В Холодногорском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего воина

Общество 09:40   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В Холодногорском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего воина Фото: ХГС

Мемориальную доску в память о погибшем украинском воине Максиме Ткачеве установили на фасаде Харьковского лицея №13 – именно это учебное заведение закончил боец.

В Харькове открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца
Фото: ХГС

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовал отец погибшего бойца, сослуживцы, его друзья и одноклассники, а также представители райадминистрации и педагогический коллектив лицея.

В Харькове открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца
Фото: ХГС

«Максим Ткачев был младшим сержантом и командовал отделением дистанционного минирования. Имел позывной «Аматор». За время службы прошел сложный боевой путь, получил ранения и контузии. После лечения вернулся к собратьям и продолжил выполнять боевые задания», – написали в пресс-службе мэрии.

В Харькове открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца
Фото: ХГС

Украинский воин погиб 13 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания. Его атаковал российский FPV-дрон.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятный знак в память о погибшем украинском воине Максиме Ткачеве установили на фасаде Харьковского лицея №13".