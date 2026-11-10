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11 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова: подробности

Транспорт 19:19   10.11.2026
Оксана Якушко
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11 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова: подробности Фото: Харьковский горсовет

В среду, 11 ноября, с 9:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных до разворотного круга «Салтовский», сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с тем, что будут убирать аварийные деревья на разворотном круге.

В это время трамваи будут ходить следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№23: разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей — перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);

№30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 19:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 ноября с 9:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных до разворотного круга «Салтовский», сообщает Харьковский горсовет.".