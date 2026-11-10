11 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова: подробности
В среду, 11 ноября, с 9:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных до разворотного круга «Салтовский», сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с тем, что будут убирать аварийные деревья на разворотном круге.
В это время трамваи будут ходить следующим образом:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№23: разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей — перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);
№30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».