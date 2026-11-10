Нардеп-мажоритарщик от Харькова Куницкий вернулся спустя 2 года после бегства
Нардеп-беглец от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий проголосовал на заседании Рады 9 ноября, сообщает рух Чесно.
Нардеп Куницкий не появлялся в Верховной Раде с сентября 2024 года. По данным СМИ, нардеп-«слуга» выехал из Украины 23 сентября 2024 года под видом командировки в США и первое время жил там.
Однако в последней декларации Куницкий указал, что с октября 2024 года бесплатно проживал в квартире в Канаде площадью 43 кв. м.
Несмотря на фактически бегство из Украины, Куницкий сохранил мандат нардепа, но не получал депутатскую зарплату, отмечает движение ЧЕСНО. Также он до сих пор оставался членом правоохранительного комитета Рады, хотя в Раде дважды регистрировали постановления об его отзыве. Но несмотря на прогулы, Куницкого не исключили из «Слуги народа».
Напомним, Вihus.info, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что одиозный нардеп Куницкий и он же — блоггер по прозвищу «ZP Санёк», сбежал за границу в 2024 году. Ранее стало известно, что завод из Харькова, связанный с нардепом Куницким, поставлял оборудование в РФ.