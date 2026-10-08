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Что заставит нардепов принять законы, необходимых для получения денег от ЕС

Общество 12:53   08.10.2026
Оксана Якушко
Что заставит нардепов принять законы, необходимых для получения денег от ЕС Скриншот

Смогут ли депутаты преодолеть парламентский кризис и проголосуют ли за необходимые для выживания страны законы, и получит ли Украина в конце концов деньги, «Объективу» рассказала политолог Юлия Биденко.

На фоне ежедневных ударов россиян по украинским предприятиям и складам налоговые поступления от производителей сильно сократились. И вдобавок сейчас бюджет Украины имеет огромный дефицит. А это значит, что не из чего финансировать зарплаты военным и бюджетникам, выплачивать пенсии. Преодолеть кризис можно только с помощью средств от ЕС, которые заблокированы из-за того, что Верховная Рада, несмотря на существующее монобольшинство от правящей партии, до сих пор не проголосовала за ряд законов, преимущественно антикоррупционных и в отношении верховенства права.

После полномасштабного вторжения бюджет Украины напрямую зависит от помощи ЕС. Иностранные дотации составляют не менее 2/3 бюджета, сообщил МГ «Объектив» профессор-экономист Дмитрий Шиян.

Я думаю, что определенный объем средств Украина все равно получит, потому что не первый год мы живем на деньги партнеров, успокоила Юлия Биденко. Но скорость системных процессов перестает удовлетворять европейских партнеров. И это недовольство в первую очередь связано с недавними коррупционными скандалами и громкими расследованиями НАБУ и САП, согласно которым топ-чиновники нецелевым способом использовали и присваивали государственные средства.

«Если мы проанализируем инфраструктурный план, предусматривающий восстановление и поддержку макрофинансовой стабильности Украины, то видим, что там много вращается вокруг «деньги в обмен на реформы». Разумеется, есть война, гуманитарные и ургентные потребности, связанные с восстановлением водоснабжения и электроэнергии. Но именно реформа правоохранительной системы, системы верховенства права стоит на повестке дня для Украины уже не первый год», — отметила Юлия Биденко.

Сейчас действительно замедлился процесс голосования за необходимые реформы. Ведь обязательства по реформам в обмен на деньги давал Кабмин, а принимать антикоррупционные законы должны нардепы, немало которых сейчас находятся под следствием именно по подозрению в коррупции. Но премьер-министр Сергей Корецкий пообещал, что усилит связь между Кабмином и Верховной Радой, напомнила политология.

«Я думаю, что его публичные заявления относительно парламента и бюджетных перспектив как раз и должны быть направлены если не депутатов в качестве их совести, то они формируют общественное мнение, которое на депутатов будет дополнительным рычагом давления. Потому что одно дело объяснять избирателям, почему ты не хочешь голосовать за какой-то проект. И совсем другое, что твое голосование станет причиной, из-за чего стране нечем будет платить зарплаты, пенсии, финансировать образование или сферу здравоохранения. Если мы берем бюджет страны и обязательства перед партнерами по принятию реформ, Кабмин действительно может выступать как субъект законодательной инициативы, подавая проекты законов. А ответственность парламента и каждого конкретного депутата голосовать за эти законы. И опять же, роль президента Владимира Зеленского как ответственного за проведение части депутатов в парламент тоже может усилиться. После разговоров, которые наш президент имел с представителями Европейского Союза и которые были довольно неположительными, возможно, это и будет повод снова наладить связь со своей фракцией», — подытожила Юлия Биденко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 12:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смогут ли депутаты преодолеть парламентский кризис и проголосуют ли за необходимые для выживания страны законы, «Объективу» рассказала политолог Юлия Биденко.".