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«Это уважение к громаде»: депутатов горсовета просят вернуть оффлайн заседания

Актуально 18:42   25.09.2026
Татьяна Литвина
«Это уважение к громаде»: депутатов горсовета просят вернуть оффлайн заседания Фото: Харьковский городской совет

Вернуть проведение сессий горсовета и заседание комиссий в режиме очного присутствия (оффлайн), но в безопасных укрытия предлагается в петиции на сайте Харьковской мэрии.

С начала полномасштабной войны Харьковский городской совет перешел на работу в дистанционном режиме. Автор петиции Сергей Пилипенко напоминает, что такой формат заседаний вводился как временная вынужденная мера, однако она существенно ограничивает прозрачность принятия решений, исключает полноценную дискуссию и участие общественности и СМИ.

По его мнению, в Харькове достаточно безопасных подземных объектов, которые способны обеспечить бесперебойную защиту во время воздушных тревог.

«Прифронтовые города Украины (в частности, Сумы, Чернигов и другие) находят возможности проводить сессии местных советов в режиме очного присутствия депутатов, демонстрируя ответственность перед своими избирателями», — отмечает автор петиции.

Он призывает горсовет внести изменения в Регламент Харьковского горсовета и обязать депутатов собираться на пленарные заседания сессий и заседания постоянных комиссий в режиме очного присутствия (оффлайн). Для этого — оборудовать соответствующее помещение под землей и обеспечить доступ СМИ и общественности к нему, а также прямую трансляцию заседаний.

«Возвращение депутатов к очной работе в Харькове — это не только о соблюдении закона, но и об уважении к громаде, прозрачности использования городского бюджета и демонстрации устойчивости нашего города», — считает автор петиции.

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Напомним, мэрию просят прекратить косить траву «под ноль». Петиция, посвященная вечной теме борьбы за газоны в Харькове, пока еще не набрала необходимые 5000 голосов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 18:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть проведение сессий горсовета и заседание комиссий в режиме очного присутствия (оффлайн), но в безопасных укрытия предлагается в петиции на сайте Харьковской мэрии.".