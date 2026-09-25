«Это уважение к громаде»: депутатов горсовета просят вернуть оффлайн заседания

Вернуть проведение сессий горсовета и заседание комиссий в режиме очного присутствия (оффлайн), но в безопасных укрытия предлагается в петиции на сайте Харьковской мэрии.

С начала полномасштабной войны Харьковский городской совет перешел на работу в дистанционном режиме. Автор петиции Сергей Пилипенко напоминает, что такой формат заседаний вводился как временная вынужденная мера, однако она существенно ограничивает прозрачность принятия решений, исключает полноценную дискуссию и участие общественности и СМИ.

По его мнению, в Харькове достаточно безопасных подземных объектов, которые способны обеспечить бесперебойную защиту во время воздушных тревог.

«Прифронтовые города Украины (в частности, Сумы, Чернигов и другие) находят возможности проводить сессии местных советов в режиме очного присутствия депутатов, демонстрируя ответственность перед своими избирателями», — отмечает автор петиции.

Он призывает горсовет внести изменения в Регламент Харьковского горсовета и обязать депутатов собираться на пленарные заседания сессий и заседания постоянных комиссий в режиме очного присутствия (оффлайн). Для этого — оборудовать соответствующее помещение под землей и обеспечить доступ СМИ и общественности к нему, а также прямую трансляцию заседаний.

«Возвращение депутатов к очной работе в Харькове — это не только о соблюдении закона, но и об уважении к громаде, прозрачности использования городского бюджета и демонстрации устойчивости нашего города», — считает автор петиции.

Напомним, мэрию просят прекратить косить траву «под ноль». Петиция, посвященная вечной теме борьбы за газоны в Харькове, пока еще не набрала необходимые 5000 голосов.