Активисты предлагают создать ландшафтный заказник на Основе

Создать ландшафтный заказник местного значения для защиты Жихорского леса и Основянского озера предлагается в петиции, которая появилась на сайте Харьковского горсовета 25 сентября.

По словам автора петиции Светланы Кураксиной, Проект заказника «Основянский» площадью 247,8 га уже готов. Его разработали ученые Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина по инициативе общественной организации «Хранители». Проект содержит научное обоснование природной ценности территории, определение границ и предложения по режиму ее охраны.

«Основянское озеро и прилегающий лесной массив составляют единый природный комплекс и обладают высокой экологической, рекреационной и общественной ценностью. Озеро является местом гнездования, миграционных остановок и зимовки водоплавающих и околоводных птиц. 68 видов животных и растений внесены в природоохранные документы международного, государственного и местного уровней. А лесной массив поддерживает природный микроклимат и водный баланс территории, сдерживает эрозионные процессы, защищает озеро и уменьшает негативное влияние техногенной нагрузки на близлежащие жилые территории.

Но эту территорию можно лишиться. Вырубка леса, хозяйственная деятельность и другое чрезмерное вмешательство могут постепенно изменить ее: повредить лес, повлиять на состояние озера, уничтожить среду обитания животных и растений. Именно поэтому этой территории требуется законная защита. Создание заказника поможет уберечь озеро и лес от деятельности, которая может им повредить», — говорится в петиции.

В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» согласовать разрешение на создание заказника может только горсовет, отмечает автор петиции.

Поэтому активисты предлагают городскому совету поддержать эту инициативу на сессии и подключить соответсвующие департаменты для ее реализации. А до принятия окончательного решения — принять меры, чтобы эта территория не изменила целевого назначения и не была передана под застройку или другие цели.

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с призывом создать современную зону отдыха и туристический маршрут в Леднянском (иначе — Ледном) яру в Новобаварском районе. Леднянский (Ледный) яр — протяженностью около 7 км, в нем расположено несколько озер. Предлагается создать в яру пешеходные и велосипедные маршруты, места для семейного отдыха, детские и спортивные площадки.