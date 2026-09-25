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Россияне жалуются на непрерывные взрывы: массированно атакованы РФ и Луганск

Мир 07:43   25.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне жалуются на непрерывные взрывы: массированно атакованы РФ и Луганск Фото: Exilenova+

Ночью 25 сентября РФ пережила очередной массированный обстрел. Горят НПЗ и промышленные предприятия. Также под ударами оказался оккупированный Луганск. 

Подробности ночной массированной атаки рассказал волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. Так, по его данным, в Перми горит нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез».

Фото: Exilenova+

«В Ульяновске под ударом оказался завод «Искра». Он производит компоненты радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и техники специального назначения. В Воронеже поражен завод «Воронежсинтезкаучук», – передает Стерненко.

 

Видео: Exilenova+

В Луганске дроны ударили по гипермаркету «Стройцентр». Его, по предварительной информации, враг использовал в качестве логистического хаба для армии РФ.

 

Видео: Exilenova+

Россияне также поделились: взрывы начались около трех часов ночи и бьют по объектам «прям без остановки».

Видео: Exilenova+

Неспокойно этой ночью также было и в Сочи.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 07:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 25 сентября РФ пережила очередной массированный обстрел. Горят НПЗ и промышленные предприятия. Также под ударами оказался оккупированный Луганск. ".