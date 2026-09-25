Россияне жалуются на непрерывные взрывы: массированно атакованы РФ и Луганск

Ночью 25 сентября РФ пережила очередной массированный обстрел. Горят НПЗ и промышленные предприятия. Также под ударами оказался оккупированный Луганск.

Подробности ночной массированной атаки рассказал волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. Так, по его данным, в Перми горит нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез».

«В Ульяновске под ударом оказался завод «Искра». Он производит компоненты радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и техники специального назначения. В Воронеже поражен завод «Воронежсинтезкаучук», – передает Стерненко.

Видео: Exilenova+

В Луганске дроны ударили по гипермаркету «Стройцентр». Его, по предварительной информации, враг использовал в качестве логистического хаба для армии РФ.

Видео: Exilenova+

Россияне также поделились: взрывы начались около трех часов ночи и бьют по объектам «прям без остановки».

Видео: Exilenova+

Неспокойно этой ночью также было и в Сочи.