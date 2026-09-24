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В университете искусств избрали ректора, в Каразина – начались выборы

Общество 13:11   24.09.2026
Виктория Яковенко
В университете искусств избрали ректора, в Каразина – начались выборы

Харьковские вузы определяются с ректорами: в национальном университете искусств имени И. П. Котляревского уже избрали руководителя, а вот в ХНУ имени В. Н. Каразина 24 сентября выборы только стартовали.

Ректором университета искусств переизбрали Наталию Говорухину, сообщает Харьковский областной совет.

ректор Харьковского национальноого университете искусств имени И. П. Котляревского
Фото: Харьковский облсовет

«Выборы прошли 22 сентября. К голосованию присоединились 213 человек из 249, которые имели право участвовать в выборах, — это 85,54%. За кандидатуру Натальи Говорухиной отдали 205 голосов (82,33% от общего числа лиц)», — рассказали в облсовете.

На сайте вуза отмечают, что Говорухина – заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствоведения, профессор, академик Национальной академии наук высшего образования Украины.

Тем временем в 09:00 24 сентября начались выборы ректора ХНУ имени В. Н. Каразина. На эту должность претендуют только два кандидата — доктор физико-математических наук, профессор Руслан Вовк и Татьяна Кагановская, которая до этого возглавляла вуз.

выборы ректора каразина

Напомним, конкурс на замещение должности ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина объявило Министерство образования и науки Украины в мае. Среди требований к претендентам – свободное владение украинским языком, ученое звание и научная степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

МГ «Объектив» в июне интересовалась у Кагановской, планирует ли она идти на второй срок. Что она отвечала тогда – читайте здесь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские вузы определяются с ректорами: в национальном университете искусств уже избрали руководителя, а вот в ХНУ имени В. Н. Каразина выборы стартовали.".