Контракт Кагановской заканчивается: в ХНУ им. Каразина пройдут выборы ректора

Конкурс на замещение должности ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина объявило Министерство образования и науки Украины.

Информация о конкурсе размещена на сайте МОН. Среди требований к претендентам — свободное владение украинским языком, ученое звание и ученая степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявок — два месяца.

Согласно постановлению Кабмина № 726, объявление о проведении конкурса размещается учредителем вуза и самим заведением не позднее чем за два месяца до окончания срока контракта лица, занимающего должность руководителя. После получения документов от претендентов в вузе проводят выборы. Новый руководитель избирается путем тайного голосования на пять лет. Одно и то же лицо может занимать должность ректора не более двух сроков.

Татьяна Кагановская возглавляет ХНУ им. В. Н. Каразина с 14 июля 2021 года. Она победила на выборах 2 июня 2021 года, став первой женщиной-ректором в истории этого университета.