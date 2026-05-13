Контракт Кагановской заканчивается: в ХНУ им. Каразина пройдут выборы ректора
Конкурс на замещение должности ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина объявило Министерство образования и науки Украины.
Информация о конкурсе размещена на сайте МОН. Среди требований к претендентам — свободное владение украинским языком, ученое звание и ученая степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.
Срок подачи заявок — два месяца.
Согласно постановлению Кабмина № 726, объявление о проведении конкурса размещается учредителем вуза и самим заведением не позднее чем за два месяца до окончания срока контракта лица, занимающего должность руководителя. После получения документов от претендентов в вузе проводят выборы. Новый руководитель избирается путем тайного голосования на пять лет. Одно и то же лицо может занимать должность ректора не более двух сроков.
Татьяна Кагановская возглавляет ХНУ им. В. Н. Каразина с 14 июля 2021 года. Она победила на выборах 2 июня 2021 года, став первой женщиной-ректором в истории этого университета.
Категории: Общество, Харьков; Теги: выборы ректора, Кагановская, новости Харькова;
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 19:44;