Ранние овощи подорожали за год на 20%: цены в Харькове

Общество 13:13   13.05.2026
Виктория Яковенко
В Харькове проанализировали цены на свежие овощи.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, по сравнению с мартом в магазинах и рынках города подешевели огурцы и редис (-50%), помидоры (-15%) и капуста (-36%).

  • Сегодня цены на раннюю капусту составляют в среднем 55-65 грн/кг
  • на молодой картофель — 60-150 грн/кг
  • на огурцы – 80-110 грн/кг
  • на красные помидоры – 120-180 грн/кг
  • на редис — 55-70 грн/кг
  • на клубнику – 250-300 грн/кг.

«По сравнению с маем 2025 года ранние овощи стоят в среднем на 10-20% дороже», — пишут в мэрии.

Напомним, ранее в департаменте административных услуг и потребительского рынка сравнили цены с прошлогодними на рассаду и сделали вывод, что они в среднем выросли на 20-30%.

