Ранние овощи подорожали за год на 20%: цены в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове проанализировали цены на свежие овощи.
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, по сравнению с мартом в магазинах и рынках города подешевели огурцы и редис (-50%), помидоры (-15%) и капуста (-36%).
- Сегодня цены на раннюю капусту составляют в среднем 55-65 грн/кг
- на молодой картофель — 60-150 грн/кг
- на огурцы – 80-110 грн/кг
- на красные помидоры – 120-180 грн/кг
- на редис — 55-70 грн/кг
- на клубнику – 250-300 грн/кг.
«По сравнению с маем 2025 года ранние овощи стоят в среднем на 10-20% дороже», — пишут в мэрии.
Напомним, ранее в департаменте административных услуг и потребительского рынка сравнили цены с прошлогодними на рассаду и сделали вывод, что они в среднем выросли на 20-30%.
Читайте также: McDonald’s может вернуться на Харьковщину? Идут переговоры с участием Баффета
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ранние овощи подорожали за год на 20%: цены в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 13:13;