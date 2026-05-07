По каким ценам продают рассаду цветов и овощей в Харькове

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка сравнили цены с прошлогодними на рассаду и сделали вывод, что они в среднем выросли на 20-30%, сообщает Харьковский горсовет.

Рассаду томатов, сладкого перца и баклажанов можно купить по цене от 60 грн за 10 штук, капусты – от 40 грн за 10 штук, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка. Стоимость рассады огурцов стартует от 30 грн. за штуку, острого перца – от 15 грн., клубники – от 10 до 30 грн. в зависимости от сорта.

Что касается цветов, то саженцы однолетних цветов, в частности петуний, бархатцев, виол и маргариток, продают по цене от 20 грн за шт.

Стоимость роз стартует от 120 грн., гортензий – от 150 грн., лаванды – от 90 грн.