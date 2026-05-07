Live

По каким ценам продают рассаду цветов и овощей в Харькове

Общество 18:40   07.05.2026
Оксана Якушко
По каким ценам продают рассаду цветов и овощей в Харькове Фото: ХГС

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка сравнили цены с прошлогодними на рассаду и сделали вывод, что они в среднем выросли на 20-30%, сообщает Харьковский горсовет.

Рассаду томатов, сладкого перца и баклажанов можно купить по цене от 60 грн за 10 штук, капусты – от 40 грн за 10 штук, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка. Стоимость рассады огурцов стартует от 30 грн. за штуку, острого перца – от 15 грн., клубники – от 10 до 30 грн. в зависимости от сорта.

Что касается цветов, то саженцы однолетних цветов, в частности петуний, бархатцев, виол и маргариток, продают по цене от 20 грн за шт.

Стоимость роз стартует от 120 грн., гортензий – от 150 грн., лаванды – от 90 грн.

Читайте также: На Харьковщине проснулись главные вредители – срочное сообщение ГППС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 7 мая: удары по городу, лес загорелся из-за атаки
Новости Харькова — главное 7 мая: удары по городу, лес загорелся из-за атаки
07.05.2026, 16:47
На Харьковщине проснулись главные вредители – срочное сообщение ГППС
На Харьковщине проснулись главные вредители – срочное сообщение ГППС
07.05.2026, 15:21
БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»
БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»
07.05.2026, 14:55
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026, 12:21
По каким ценам продают рассаду цветов и овощей в Харькове
По каким ценам продают рассаду цветов и овощей в Харькове
07.05.2026, 18:40

Новости по теме:

16.04.2026
Сакуры, магнолии и тюльпаны: что цветет в ботсаду Харькова прямо сейчас 📹
15.04.2026
Зеленский обратился к жителям: что просит не нести на кладбища
09.04.2026
В Харькове — все больше цветов: где высадили тысячи виол (фото)
08.04.2026
Вдоль велодорожки в Саржином Яру появится ограждение (фото)
02.04.2026
Тысячи виол в центре Харькова и новая клумба у канатной дороги (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «По каким ценам продают рассаду цветов и овощей в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 18:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Департаменте административных услуг и потребительского рынка сравнили цены с прошлогодними на рассаду и сделали вывод, что они выросли на 20-30%, сообщает Харьковский горсовет.".