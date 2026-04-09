В Харькове — все больше цветов: где высадили тысячи виол (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете сообщили, что коммунальщики обустроили клумбы перед оперным театром.
В мэрии отметили, что там высадили 20 тысяч виол.
Напомним, ранее на клумбах возле Зеркальной струи коммунальщики высадили 15 тысяч виол, сообщал Харьковский городской совет. Градиентный узор возле одного из символов города создали цветы синего, голубого, белого, фиолетового и бордового цвета. Также новый цветник появится в Шевченковском районе возле канатной дороги. Кроме того, работы по озеленению территории продолжаются в Саржином Яру. Там коммунальщики высадили более 150 саженцев бирючины.
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 14:44;